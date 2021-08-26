"Гости прятались от выстрелов": в Харькове мужчина открыл стрельбу из автомата возле ресторана

Задержанный не может объяснить мотивы своего поступка.
В центре Харькова мужчина пришел в ресторан и открыл стрельбу из автомата. Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"Несмотря на скопление людей в помещении заведения, и на улице, мужчина начал стрелять в воздух возле летней площадки ресторана. Гости ресторана и прохожие были вынуждены прятаться от выстрелов", — уточнили в прокуратуре.
По информации ведомства, хулигану — 28 лет. Ему сообщили о подозрении в преступлении. Наказание за это — от 3 до 7 лет лишения свободы.
Мотивы своего поступка мужчина раскрывать отказывается. Сейчас решается вопрос о выборе для него меры пресечения.
Напомним, в Умани посреди улицы произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.