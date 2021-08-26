"Гости прятались от выстрелов": в Харькове мужчина открыл стрельбу из автомата возле ресторана

"Гости прятались от выстрелов": в Харькове мужчина открыл стрельбу из автомата возле ресторана

Задержанный не может объяснить мотивы своего поступка.

В центре Харькова мужчина пришел в ресторан и открыл стрельбу из автомата. Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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"Несмотря на скопление людей в помещении заведения, и на улице, мужчина начал стрелять в воздух возле летней площадки ресторана. Гости ресторана и прохожие были вынуждены прятаться от выстрелов", — уточнили в прокуратуре.

По информации ведомства, хулигану — 28 лет. Ему сообщили о подозрении в преступлении. Наказание за это — от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мотивы своего поступка мужчина раскрывать отказывается. Сейчас решается вопрос о выборе для него меры пресечения.

Напомним, в Умани посреди улицы произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.

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