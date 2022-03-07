Гостомель, Буча и Ирпень сегодня становятся вторым Донецким аэропортом — Монастырский.

Глава ведомства отметил, что в этих населенных пунктах ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся как вторым Донецким аэропортом, где идут чрезвычайно ожесточенные бои. Но украинские военные отбивают нападения противника.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время включения в общеукраинский телемарафон в воскресенье, 6 марта.

"Для каждого их важно захватить. Мы выбиваем противника постоянно. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад", — сказал он.

Министр добавил, что внимание было приковано к эвакуации мирных жителей Мариуполя и Волновахи, доставке туда гуманитарного груза для людей, а также рассказал о бомбардировках Винницы.

"Восемь тяжелых снарядов попали в аэропорт. Спасатели долго не могли потушить пожар. Это действительно очередная трагедия, говорящая, что враг продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, и нам придется восстанавливать это шаг за шагом дальше", — отметил Монастырский.