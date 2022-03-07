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Гостомель, Буча и Ирпень сегодня становятся вторым Донецким аэропортом — Монастырский.

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Гостомель, Буча и Ирпень сегодня становятся вторым Донецким аэропортом — Монастырский.

Глава ведомства отметил, что в этих населенных пунктах ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся как вторым Донецким аэропортом, где идут чрезвычайно ожесточенные бои. Но украинские военные отбивают нападения противника.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время включения в общеукраинский телемарафон в воскресенье, 6 марта.

"Для каждого их важно захватить. Мы выбиваем противника постоянно. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад", — сказал он.

Министр добавил, что внимание было приковано к эвакуации мирных жителей Мариуполя и Волновахи, доставке туда гуманитарного груза для людей, а также рассказал о бомбардировках Винницы.

"Восемь тяжелых снарядов попали в аэропорт. Спасатели долго не могли потушить пожар. Это действительно очередная трагедия, говорящая, что враг продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, и нам придется восстанавливать это шаг за шагом дальше", — отметил Монастырский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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