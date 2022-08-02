Государственная ипотека: Шмыгаль назвал четыре категории граждан, которые смогут присоединиться к программе

Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Первая — это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория — это медики. Третья — учителя и педагогические работники. Четвертая категория — ученые. Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья", — сообщил Шмыгаль.

Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет также льготной и будет составлять лишь 7% годовых.

Читайте также: