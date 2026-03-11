- Дата публикации
Государственное агентство ПлейСити выдало лицензии на выпуск и проведение лотерей — более ₴72 млн в государственный бюджет
Компании «МСЛ», «УНЛ» и «Патриот» получили лицензии на выпуск и проведение лотерей. Каждая компания перечислила в государственный бюджет по ₴24,2 млн. лицензионного платежа.
Об этом сообщило государственное агентство ПлейСити.
Что означает уплата лицензий
Более десяти лет этот сектор экономики фактически работал без лицензий и эффективной государственной регуляции. Теперь деятельность операторов регулируется в рамках новых лицензионных условий.
С момента выдачи лицензий рынок функционирует по лицензионным требованиям, принятым Правительством в прошлом году. Также идет подготовка комплексных изменений в профильный закон о лотереях. Они должны обновить модель доступа на рынок, формат лицензирования и государственного контроля.
Какие правила начинают действовать
Новые лицензионные условия предусматривают:
обязательную электронную отчетность в PlayCity;
контроль объемов продаж и выплат в режиме реального времени;
уникальный QR-код для каждого лотерейного билета и терминала.
Это обеспечивает постоянное государственное наблюдение за деятельностью операторов и уменьшает риски манипуляций с продажей билетов и выплатами выигрышей.
Что это меняет
Для граждан это означает возможность проверить легальность точки продаж, прозрачность процедуры проведения лотереи и гарантии получения выигрышей и действительности купленного билета.
Для государства прогнозируемые лицензионные поступления, возврат контроля над сегментом и уменьшение доли «теневых» практик.
Переходный этап
Лицензии выданы на период военного положения и один год после его завершения, но не менее чем на три года — вместо десяти лет, предусмотренных профильным законом. Такой срок позволяет не фиксировать действующую модель на десятилетия.
В то же время, Минцифра в консультации с PlayCity готовит изменения к законодательству, которые должны устранить барьеры входа на рынок иностранным операторам и создать условия для полноценной конкурентной модели в индустрии.
Министерство предлагает изменить механизм получения лицензии – вместо конкурса ввести электронный аукцион, где право на работу получает участник, предложивший самую высокую цену.
Также предлагается:
убрать из законодательства термин "государственная лотерея" и норму о "государственной монополии", закрепив роль государства как регулятора, а не формального "собственника" продукта;
четко разграничить лотереи и азартные игры, чтобы исключить использование лотерей в качестве прикрытия для букмекерской деятельности или казино-механик;
запретить лотереи типа «тото», которые по своей природе максимально приближены к букмекерству;
запретить использование игрового оборудования или казиноподобного оформления в лотереях.
Все эти изменения в профильном законе должны сделать процедуру лицензирования прозрачной и конкурентной.