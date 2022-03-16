Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Государственные органы смогут хранить данные в облачных сервисах: Зеленский подписал закон

Дата публикации
Просмотры
2753
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Государственные органы смогут хранить данные в облачных сервисах: Зеленский подписал закон

Pexels

Благодаря закону об облачных услугах в Украине ускорится внедрение инноваций в органах власти.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об облачных услугах.

Об этом сообщили в Минцифре.

Благодаря этому, украинские государственные органы смогут хранить данные в облачных сервисах.

"Чтобы обрабатывать все больше информации, органам власти и местному самоуправлению необходимо периодически увеличивать количество вычислительных и человеческих ресурсов. Чтобы оптимизировать этот процесс, мы планируем перенести основные государственные ИТ-сервисы в "облака", — говорится в сообщении.

В целом этот закон позволит убрать коррупционные риски при закупке серверного оборудования. Также теперь ускорится внедрение инноваций в органах власти.

Также закон об облачных услугах сделает Украину привлекательной для крупнейших мировых вендоров облачных сервисов – Microsoft, AWS, Google Cloud.

Читайте также:

Следующая публикация