Государственный бюджет на 2024 год: Шмыгаль рассказал о приоритетных направлениях выделения денег

В первую очередь, деньги пойдут на оборону и победу Украины.

В Украине правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, главный приоритет – оборона и победа Украины.

“Все средства украинских налогоплательщиков будут и дальше направляться исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление нового оружия и техники. Одновременно оставляем среди приоритетов социальную сферу, образование, медицину, восстановление экономики через поддержку бизнеса. Благодаря пересмотру макроэкономического прогноза также ожидаем некоторого уменьшения дефицита бюджета”, - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что Шмыгаль рассказал, как Украина защитила объекты энергетики от ударов России.

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