Политика героев: какие улучшения для ветеранов предлагает Зеленский

Зеленский наметил основные задачи в сфере ветеранской политики. Государство и общество всегда должны находиться рядом с ветераном и его семьей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

"Мы все понимаем, какие вещи нужны: урегулирование перехода с военной службы в статус ветерана, привлечение наших ветеранов на государственную службу, программы поддержки ветеранов и их семей, семей наших воинов, полная интеграция ветеранов в общественную и экономическую жизнь, образование для наших ветеранов, поддержка в образовании детей наших воинов, надлежащая реабилитация после ранений, после плена, надлежащая коммуникация с семьями пленных воинов и пропавших без вести героев Украины", — сказал президент.

Что предполагает ветеранская политика

Зеленский подчеркнул, что государство и общество должны быть всегда рядом с ветераном и его семьей. Он наметил то, что уже реализуется.

Здоровье ветеранов и реабилитация. В каждой кластерной и сверхкластерной больнице создаются реабилитационные отделения и центры ментального здоровья. Задачи для чиновников, для местных властей: в 25-м году амбулаторные реабилитационные отделения должны быть в каждой общине, где есть лечебное учреждение. Со следующего года запускается дополнительная оплата для семейных врачей за декларации, заключенные с ветеранами. Запуск программы помощника ветерана. В настоящее время завершены подготовительные работы, в частности приняты необходимые нормативные акты, выделенные в бюджете средства, в следующем году запланировано обучить и оплатить труд 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов. Сеть ветеранских пространств. В каждом районе нашей страны должно быть такое пространство. По меньшей мере, 80 новых ветеранских пространств будут построены в общинах в следующем году. Программы экономической и социальной поддержки для ветеранов. Один из ключевых вопросов – это свой дом. За этот год при всех сложностях почти 4,5 тысяч семей ветеранов были обеспечены помощью на приобретение жилья. И отдельно действует наша программа особого уважения к Героям Украины. 274 семьи Героев обеспечены квартирами. Образовательные программы. 2200 ветеранов получили в этом году новое образование в центрах профессионально-технического образования. В следующем году продолжим следующие программы обучения.

"С 1 января нового года будет действовать программа поддержки образования для детей ветеранов. И это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в специальных приложениях к этому пункту Плана устойчивости должно быть еще ощутимо количество и качество программ в поддержку ветеранской политики.

Зеленский рассказал, что Силы обороны готовят операции как на временно оккупированной территории Украины, так и в России против военных объектов. Кроме того, отдельные мероприятия будут направлены на существенное увеличение технологичности ВСУ.

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