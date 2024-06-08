Государство не дает ответа на вопрос, который будет: Наем о том, почему мужчины боятся мобилизации

По словам военного, сейчас на передовой на одной позиции, где должно быть восемь человек, стоят по два-три человека из-за нехватки личного состава.

Гражданские украинцы избегают мобилизации в том числе и из-за ненадлежащей поддержки раненых военнослужащих от государства.

Такое мнение высказал украинский военный и адвокат Маси Найем, сообщает LIGAnet.

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"Большинство раненых — им помогает выздороветь именно семья. Семья выполняет функцию государства. Я не говорю теперь, что государство плохое — хорошее, молодцы, классно. Поддержите семью, это же просто", — говорит Найем.

Он рассказал об одном бойце, получившем ранения на фронте в марте 2023 года. Мужчина не мог воевать, но его не увольняли из армии и платили 800 гривен в месяц, хотя за эти деньги выжить за месяц просто нереально.

"Изменилось законодательство, сейчас это 20 тысяч гривен. По какой логике? Вы что, идиоты? Отпустите его домой, нах*р вы его держите? Он и работать не может, и 800 гривен получает в месяц. Он и работать не может, и получает 800 грн в месяц. Или дайте больше денег, потому что у него больше нужд", – возмущается ветеран.

По его мнению, говорит гражданский мужчина и его семья сейчас ставят перед собой вопрос: "что будет в случае ранения", "откуда взять деньги на лечение и реабилитацию" и т.д.

"А это все упирается в то, что государство не дает ответ на вопрос – что с тобой дальше будет? Это значит, что отсутствует ветеранская политика.

Я уважаю Героя Украины господина Порхуна (Александр Порхун, и.о. министра по делам ветеранов – Ред.), но сори – мы держались, долго ждали, с зимы, это новая команда. Ничего не происходит! И это влияет на мобилизацию, в том числе, что кого-то там насильно забросили в ТЦК", – отметил Найем.

Военный уточнил, что сейчас на передовой на одной позиции, где должно быть восемь человек, стоят по два-три человека из-за нехватки личного состава.

Ранее нардеп Руслан Горбенко сообщил, сколько нужно мобилизовать новобранцев.

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