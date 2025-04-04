Мариуполь / © Getty Images

Реклама

Правительство Украины официально не признало боевые действия в Мариуполе после 5 марта 2022 года, что лишило пострадавших жителей города возможности получить статус лиц, которые получили ранения из-за войны.

Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на журналиста Евгения Сосновского.

Согласно официальным документам все травмы и ранения мариупольцев после этой даты не считаются связанными с обороной Украины

Реклама

«Сегодня мне в руки попал интересный документ, согласно которому все ранения и травмы (включая минно-взрывные), которые мариупольцы получили в Мариуполе после 5 марта 2022 года и которые даже привели к инвалидности человека (согласно всем медицинским и другим документам), не считаются такими, что "были получены в период и на территории проведения мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины". Или проще — все такие ранения и травмы мариупольцев никоим образом не связаны с ведением боевых действий на территории украинского города Мариуполь, оборона которого длилась до 20 мая (по официальным данным). Или еще проще — это вообще были обычные "бытовые травмы"», — написал журналист.

По его словам, такое решение правительства фактически отрицает происходившие в Мариуполе события в марте-мае 2022 года, когда российская армия продолжала обстреливать город.

Сосновский также обратил внимание на официальный документ, определяющий территории, на которых велись боевые действия. В нем отмечено, что боевые действия в Мариупольском районе прекратились еще 4 марта 2022 года.

«Черным по белому написано, что боевые действия в Мариупольском районе, административным центром которого является Мариуполь, прекратились еще 4 марта 2022 года. Поэтому все рассказы о десятках тысяч мариупольцев, погибших в течение марта-апреля 2022 года, являются выдумками или вообще откровенной ложью жителей этого города. Как и рассказы защитников этого же города о его героической обороне в течение 86 дней», — добавил он.

Однако в общеизвестных источниках указано, что в целом оборона города-героя длилась 86 дней, 82 из которых в полном окружении.

Напомним, российские военные оккупировали Мариуполь в мае 2022 года после почти трех месяцев упорных боев.

Какое количество людей погибло в Мариуполе, на данный момент неизвестно. Российские оккупационные силы обладают базой данных, которая может содержать более точную информацию, тем не менее они ее тщательно скрывают, сообщал Петр Андрющенко.

По данным президента Владимира Зеленского, в Мариуполе погибло около 20 тысяч человек.

Между тем, Россия уничтожает следы массовых преступлений — полуразрушенные дома вместе с непохороненными жителями сносят, и на их месте строят новые.