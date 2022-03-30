"Государство оставило людей россиянам": в Приморске оккупанты запугивают и дезинформируют население

Армия Российской Федерации, временно оккупировавшая куртный город Приморск в Запорожской области, запугивает местное население.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что оккупанты страны-агрессорки в городе распространяют дезинформацию о том, что Украина намеренно отключила мобильную связь и Интернет по береговой линии.

"Вроде бы государство оставило людей россиянам, а "россия теперь здесь навсегда", — подчеркнули в сообщении ОГА.