Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Государство оставило людей россиянам": в Приморске оккупанты запугивают и дезинформируют население

Дата публикации
Просмотры
405
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Государство оставило людей россиянам": в Приморске оккупанты запугивают и дезинформируют население

Иллюстративное фото. / Associated Press

В городе ведут антиукраинскую пропаганду.

Армия Российской Федерации, временно оккупировавшая куртный город Приморск в Запорожской области, запугивает местное население.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Кстати, подобная антиукраинская пропаганда ведется во всех временно оккупированных городах Запорожской области.

Как сообщалось, в ходе окупаемого Бердянска Запорожской области местный провайдер отказался от лицензии, чтобы не сотрудничать с российскими военными. Соответствующее письмо провайдер направил в Нацсовет.

Читайте также:

 
Следующая публикация