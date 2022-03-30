"Государство оставило людей россиянам": в Приморске оккупанты запугивают и дезинформируют население

В городе ведут антиукраинскую пропаганду.
Армия Российской Федерации, временно оккупировавшая куртный город Приморск в Запорожской области, запугивает местное население.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Кстати, подобная антиукраинская пропаганда ведется во всех временно оккупированных городах Запорожской области.
Как сообщалось, в ходе окупаемого Бердянска Запорожской области местный провайдер отказался от лицензии, чтобы не сотрудничать с российскими военными. Соответствующее письмо провайдер направил в Нацсовет.