"Государство прокормит": в Кривом Роге мать, оставившая 9 детей с вещами под зданием горсовета, объяснила свой поступок (видео)

Женщина жалуется на невозможность прокормить детей.
В Кривом Роге мать-кукушка оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Женщину нашли, и она вынуждена была объяснить свой поступок.
Об этом сообщают "Свои".
По словам криворожанки, ее на такой шаг подтолкнули жизненные обстоятельства.
"В связи с тем, что у меня нет возможности их кормить и я на данный момент не могу оформить какие-либо выплаты — малообеспеченные или алименты, и я не могу обеспечить условия их проживания, я их отвезла в горисполком и оставила у входа ", – рассказала женщина.
Мать-кукушка пожаловалась, что обратилась в службу по делам детей поселка Широкое, куда она переехала из Кривого Рога, чтобы оформить выплаты, но там потребовали пакет документов, в том числе справки о зарплате мужчины, с которым она официально не развелась. Из-за непредоставленных бумаг помощь женщине на детей не оформили.
По ее словам, она потребовала, чтобы детей забрали в приют, но ей сообщили, что мест там нет, единственное — могут взять, если она напишет от них отказ. Проблема не разрешилась и женщина оставила детей под зданием горсовета.
"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там 7 пацанов растет – они будут защищать Украину", – сказала она.
Соцслужбы пристроили детей в Центр реаблитации.
Напомним, что в Донецкой области правоохранители разыскали ушедших из дома братца и сестричку. Детей нашли в 20 км от дома, где они жили.
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