Государство собирается отслеживать все деньги на банковских карточках: кого это касается

В Украине могут обязать банки сообщать, например, налоговикам, о номерах банковских карт украинцев и поступлении или остатке средств на этих картах.

Нацбанк на своем официальном сайте опубликовал сообщения о том, что предлагаются изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. По словам юриста Андрея Межирицкого, большинство предложенного – это те нормы, которые есть и сейчас, кроме номера банковской карты.

Зачем уполномоченным госорганам теперь понадобились номера банковских карт – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал экономист Олег Пендзин.

"Имея номер банковской карты, можно идентифицировать перерасчеты средств. То есть имея номер карты, можно отследить то, кому и сколько поступало денег. Номер банковской карты позволит налоговым службам как минимум идентифицировать есть ли у вас коммерческая деятельность, которая будет требовать уплаты налогов", – говорит Олег Пендзин.

И добавляет: "Таким образом, будут пытаться обвинить контрагентов в том, что они осуществляли бизнес и не платили налогов в соответствии с действующим законодательством. На самом деле это чрезвычайно важный вопрос, это волнует налоговую. Государство имеет целью то, чтобы было как можно меньше нелегального сектора".

По словам Пендзина, если человек зарегистрирован как ФЛП, то платит 5%, если не зарегистрирован, то должен уплатить 18% налогов плюс НДФЛ плюс военный сбор. Среди тех, кто может попасть в поле зрения налоговиков, могут быть собственники, которые сдают квартиры в аренду.

"Например, если человек сдает квартиру, то этот доход должен облагаться налогом. Квартиранты, как известно, во многих случаях перечисляют деньги на карточку", — говорит Олег Пендзин.

В свою очередь, заместитель руководителя одного из известных банков так ответила ТСН.ua на вопрос о том, зачем госорганам знать номер банковской карты.

"Думаю, что полный номер карты нужен для однозначной идентификации владельца карты. Сейчас информация на запросы государственных органов предоставляется следующим образом: 6 первых и 4 последних цифры номера, разделенные шестью звездочками. И здесь может быть множество совпадений", – сообщила нам банкир.

Ранее адвокат объяснила, как родственникам снять средства с банковской карты умершего.

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