Готов ли Путин закончить войну: оценка британской разведки

Война России против Украины

Бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур, который ушел с этой должности в сентябре, заявил, что президент РФ Владимир Путин не намерен достигать мирного соглашения с Украиной.

Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

«В нынешних условиях — я делаю это на основе доступа к нашим разведывательным данным, который я имел несколько недель назад, — он [Путин] не готов к сделке», — сказал Ричард Мур.

По его словам, данные разведки свидетельствуют, что Путин не намерен заключать соглашение, поскольку он ведет войну не просто за присоединение территорий, а для «доминирования над Украиной и превращения ее в нечто, что очень похоже на ее соседа, Беларусь».

Экс-глава британской разведки считает, что понадобится больше аргументов для российского президента, чтобы достичь соглашения, к которому стремится президент США Дональд Трамп

«По моему мнению, на него [Путина] нужно оказывать большее давление, чтобы он был готов к сделке», — сказал он.

При этом Ричард Мур конкретизировал, какое именно давление нужно оказывать странам Запада на хозяина Кремля, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

«Больше давления на поле боя. Украинцы имеют недокапитализированную оборонную промышленность. У них есть свободные мощности, которые можно профинансировать… Мы можем предоставить им разрешения на использование дальнобойного оружия, а также предоставить им основы противовоздушной обороны. И есть возможность оказывать гораздо большее давление на Путина дома», — пояснил экс-глава британской разведки.

