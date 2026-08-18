Реклама

Еще в конце июля СМИ сообщали, что спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут наконец-то посетить Киев на 35-ю годовщину независимости Украины. Но официального подтверждения до сих пор нет. Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США свои предложения по урегулированию войны. ТСН.ua уже сообщал, что речь идет об основе для начала переговоров — перемирии в воздухе и энергетической сфере, и замораживании войны по линии фронта.

Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что делать. Это общий план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление», — отмечал Зеленский.

Реклама

Также Reuters сообщал, что Киев предлагал Москве перемирие в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также публично призвал создать механизм введения моратория на удары по торговым судам в Черном море. По его словам, среди пострадавших якобы есть суда, которые принадлежат турецким компаниям или ходят под флагом Турции. Но в МИД РФ сначала заявили, что пподобніх предложений не получали. А потом глава ведомства Сергей Лавров вообще отверг возможность установления любого перемирия.

Реклама

Чего ждать от визита Виткоффа и Кушнера в Киев, если он все-таки состоится? Будет ли администрация Трампа добиваться от Кремля согласия на перемирие? Читайте в материале ТСН.ua.

Мира не будет: к чему готовятся в Москве

В украинской разведке не видят каких-либо признаков готовности России к переговорам или прекращению огня в ближайшее время. На осень и зиму у врага другие планы снова попытаться уничтожить нашу критическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без света, отопления и воды. На прошлой неделе российское Минобороны откровенно пригрозило «заморозить» Украину зимой, распространив фото с «шахедом» с надписью: «Как снег на голову». Сообщение подписали «Зимой вам будет „заморозка“, намекая, что прекращения огня не будет.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, ответ будет зеркальным. Он добавил, что теперь россияне будут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, у некоторых и тепла, вместе с горючим.

«Все благодаря минобороны России. Зеркало всегда работает. Что посеешь — то и пожнешь», — добавил Коваленко.

Реклама

На днях на американском телеканале CNN вышел репортаж о пустых украинских Patriot — наши военные впервые позволили журналистам посмотреть, как системы ПВО уже почти два месяца не работают из-за критического дефицита ракет-перехватчиков.

«Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизнь людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты россиян. У меня 1%», — сказал Владимир Зеленский в недавнем интервью CNN.

ТСН.ua уже писал, что с февраля этого года в войне с Ираном США использовали 65% перехватчиков к системам Patriot, которые были на складах Пентагона. На выработку новых ракет и пополнение запасов уходит больше года.

Этой информацией владеют и в Кремле. Путин не заинтересован в начале переговоров о прекращении огня и замораживании войны, потому что делает ставку на уничтожение осенью-зимой украинской критической инфраструктуры из-за нехватки у Киева антибаллистики. По словам Владимира Зеленского, в этом году у Украины в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем в прошлом, а Россия ежемесячно запускает вдвое больше баллистических ракет, чем раньше.

Реклама

Как пишет The New York Times, в ближайшее время война России против Украины станет еще разрушительнее.

Во-первых, после выборов в Госдуму 18-20 сентября Путину придется идти на непопулярный шаг — оглашение очередной волны обязательной мобилизации (первая, в течение которой набрали 300 тыс., была в сентябре 2022 года — Ред.). Как бы ни в Кремле это ни отрицали, дыра в российском бюджете увеличивается, а контрактникам, которых набирает российское Минобороны, надо с чего-то платить.

Во-вторых, если до осени 2027 года России не удастся установить полный контроль над украинским Донбассом, вероятность переговоров станет реальнее. Однако, кто будет вести такие переговоры? Европа до сих пор не определилась с кандидатурой. А в США в следующем году уже поглотит президентская предвыборная кампания.

Американские посланники: Трамп не готов рисковать

Доподлинно неизвестно, действительно ли Стив Виткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев на следующей неделе. Сергей Лавров уже успел заявить: если американские спецпосланники приедут в Москву, в Кремле не будут отказываться от разговора, однако другое дело — с чем они приедут. По информации Financial Times, в июне в Санкт-Петербурге во время российского экономического форума, когда Украина ударила по местному нефтяному терминалу, представитель администрации Трампа встречался с российскими чиновниками в рамках тайной дипломатической миссии.

Речь идет о главе комиссии по изобразительному искусству США Родни Мимсу Куку-младшему, курирующему скандальный проект строительства бального зала в Белом доме. Для миссии по поиску путей выхода из тупика он якобы даже получил дипломатический паспорт и специальный инструктаж перед разговором с россиянами. Однако, как видим, «особая» дипломатическая миссия Кука-младшего не убедила Путина согласиться хотя бы на режим прекращения огня.

«Вы знаете нашу позицию, она это исключает», — ответил во вторник, 18 августа, помощник главы Кремля Юрий Ушаков на вопрос о возможности замораживания войны по линии фронта.

Более того, война России против Украины уже давно вышла за границы самих Украины и России. Китай является главным спасательным кругом российской экономики и оборонки, снабжая до 90% всех необходимых комплектующих для ее военного производства. Сегодня для войны против Украины Россия привлекла 23-25 тыс. военных из Северной Кореи. Как известно, в 2024 году первые подразделения численностью около 11-12 тыс. прибыли на Курщину. На сегодняшний день, по данным украинской разведки, на территории России находятся около 8,5 тыс. северокорейцев. Однако Кремль может развернуть еще 50 тысяч.

Западные СМИ сообщают, что Британия, Франция и Германия готовят собственный формат предстоящих переговоров с Россией по окончании войны из-за опасений относительно неоднозначной позиции Трампа, который может проводить переговоры с Путиным как за спинами самих европейцев, так и Украины. И сигналы этого уже просматриваются на примере Южной Кореи. На днях президент США сделал довольно резкое заявление относительно существенного сокращения совместных военных учений с Сеулом, вспомнив о своей дружбе с северокорейским диктатором Ким Чен Ином.

«Эти учения не только дорого стоят, причем значительную часть расходов, как всегда, несут Соединенные Штаты, но и посылают абсолютно неуместный и враждебный сигнал», — сказал Трамп, добавив, что Южная Корея должна компенсировать США $10 млрд за защиту.

К тому же накануне промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября Трамп вряд ли рискнет своим и политическим капиталом Республиканской партии, начиная очередной раунд закулисных переговоров с Путиным. Опрос Reuters/Ipsos указывает на падение рейтинга одобрения деятельности Трампа до 33%. Эти сигналы обязательно должны всерьез воспринять в европейских столицах, существенно усилив санкционное давление на Россию. Именно поэтому и. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ЕС вернуться к обсуждению темы использования российских замороженных активов.

«Мы считаем, что сейчас пора активно вернуть тему замороженных активов, для обсуждения четких юридических механизмов, как можно их использовать Украине. Поэтому мы, как Украина, будем активно обсуждать это в европейских столицах, и не только европейских столицах. И очень надеемся выйти на четкие конкретные решения», — считает Андрей Сибига.

Дата публикации 19:59, 31.07.26 Количество просмотров 42 Курск: начало конца? Чего боится Путин? Мусиенко раскрыл план на ближайшие месяцы

Новости партнеров