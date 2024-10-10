Готов ли Зеленский к прекращению огня в обмен на гарантии: Подоляк объяснил

По мнению Подоляка, без проигрыша РФ не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится предоставить их.
Не существует никаких концепций "территории в обмен на гарантии безопасности" или каких-либо других "разменных форматов".
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя статью издания Corriere Della Sera, что президент Зеленский якобы готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада.
По мнению Подоляка, без проигрыша РФ не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится предоставить их. Хотя бы потому, что и сегодня слишком много сдерживающих факторов, чтобы просто обеспечить надлежащую ресурсную поддержку Украины.
"РФ продолжит экспансию, увеличив ее объемы и осознавая, что не будет никакой итоговой ответственности за массовые преступления и никто не будет непосредственно вмешиваться, даже если она (РФ) будет вырезать тысячами гражданское население. Оставим все же в стороне нелогические иллюзии и неоправданные надежды", — говорит советник Ермака.
Он упрекнул, что часть союзников "не хватает политической воли" для принятия действенных решений "по оружию и отмене неформальных запретов".
"И что такое вообще мифические и неопределенные "сдерживающие гарантии безопасности" в незавершенной войне, если сегодня у части союзников явно не хватает политической воли для принятия абсолютно логических и действенных (и гораздо более простых) решений... Что касается оружия и отмены неформальных запретов", — сказал Подоляк.
Ранее в Офисе президента опровергли, что Владимир Зеленский готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на гарантии безопасности.
Напомним, издание El Pais писало, что Запад якобы начал давить на Киев, заставляя к переговорам с Россией.
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