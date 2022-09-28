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"Готов отдать все собранные на лечение средства": освобожденный из плена защитник Мариуполя просит освободить товарища

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"Готов отдать все собранные на лечение средства": освобожденный из плена защитник Мариуполя просит освободить товарища

Освобожденный из плена украинский защитник Михаил Дианов просит освободить из плена своего побратима.

Тот спас ему жизнь, потому что рискуя своей, вынес его с поля боя.

Об этом Дианов написал в Сети.

"Имею очень важное послание к вам всем. Я реально понимаю, что освободить из плена человека очень трудно, почти нереально. Но там в плену есть мой побратим, которому я лично обязан жизнью. Он один из тех, кто меня под стрелковым огнем нес раненого с поля боя. А сам получил страшное ранение правой ноги", — рассказывает Михаил.

По словам мужчины, ранение не позволило его товарищу дальше воевать, и он попал в плен в середине апреля. Сейчас товарищ Михаила находится в Оленовке.

"Он должен быть дома. Я ему жизнью обязан. Михайлюньо Зиновий Михайлович. Я готов отдать все средства, которые вы мне дали. Все до копейки. Помогите вытащить из ада собрата", — написал Дианов.

Для Михаила, у которого в результате ранения отсутствуют 4 см кости на правой руке и для его реабилитации был объявлен сбор средств. Украинцы за короткое время собрали необходимую сумму и сбор был закрыт.

Напомним, что украинские бойцы, державшие часть Мариуполя свободной от российских оккупантов более 86 дней, вернулись из плена. В рамках обмена пленными были освобождены командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламарь и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Волына" Волынский.

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 кафиров.

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