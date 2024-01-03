Готова ли энергосистема Украины к новым массированным ударам РФ: ответ "Укрэнерго"

РФ может массированно атаковать Украину не впервые, а в 18-е или 19-е. И украинская энергосистема к этому готова.



Об этом в эфире телемарафона сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.



"Это уже было, как говорил классик. Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы, без сомнения, но посмотрим, на что будет способна Россия, сможет ли она собрать такое же количество ракет, как вот в прошлый раз", — сказал он.

В любом случае, добавляет Кудрицкий, мы готовы достаточно хорошо. Специалист уверен, что это будет вопрос просто продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов.

"Но коллапса энергосистемы не произойдет и враг этого не достигнет", – заверил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Ранее Кудрицкий предупредил о нескольких напряженных неделях в энергетике.

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