Готова ли РФ к переговорам и какова позиция союзников Украины: в МИД дали ответ

В последние дни в информационном пространстве снова активизировалась тема потенциальных переговоров между Украиной и Россией.

Впрочем, позиция наших партнеров не изменилась. Ни о каких переговорах пока не может идти речи.

Об этом в эфире телемарафона сказал замглавы МИД Николай Точицкий.

"Вы знаете позицию наших партнеров, она была и остается неизменной: ночного об Украине без Украины. Пока никто из наших серьезных партнеров, друзей, коллег никоим образом не сказал о том, что любые переговоры возможны", — подчеркнул он.

Как отметил замглавы МИД, сама Российская Федерация также не готова к каким-либо переговорам.

"Даже если она будет готова и она об этом скажет в полный голос – наша позиция (президента, правительства, министров) была и остается одной: вывод вооруженных формирований Российской Федерации с территории Украины и тогда мы садимся разговаривать", – подытожил Точицкий.

Ранее отмечалось, что международные партнеры не склоняют Украину к "мирным переговорам" с государством-агрессором Россией. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сообщения об этом якобы давлении существуют только в Интернете и ничем не подтверждены.

Читайте также: