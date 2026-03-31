Готова ли РФ к перемирию на Пасху: Подоляк ответил

Война / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху, рассматривая это как возможный первый шаг к более продолжительному миру. В то же время в Офисе президента отмечают: никакие договоренности не могут предусматривать территориальные уступки или противоречить Конституции и международному праву.

Об этом 24 канала сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия пока не демонстрирует готовности ни к перемирию, ни к какому-либо формату остановки активных боевых действий. Подоляк акцентирует внимание, что Москва продолжает делать ставку на атаки по гражданской инфраструктуре, используя это как ключевой инструмент ведения войны.

Также Подоляк отмечает, что договоренности с Россией возможны только при давлении со стороны международного сообщества.

«Я вообще не понимаю, как у кого-то может быть иллюзия, что с Россией можно вести эффективные переговоры без принуждения. Сколько войн начала Россия после распада СССР? С ними можно провести переговоры, но только с принуждением. Украина постепенно увеличивает элементы этого принуждения. Это, в частности, удары по нефтепромыслу», – отметил Подоляк.

В Офисе президента добавляют, что для России война остается способом сохранения нынешней системы, а ее завершение может повлечь за собой внутренние кризисы в стране.

«Россия не готова к какой-либо жизни в мире. Война для нее – единственный формат продления существования. Как только она закончится, сразу у них возникнут существенные внутренние проблемы. Это приведет к тому, что Россия закончит свое существование в таком формате», – заключил Подоляк.

Ранее в Кремле прокомментировали идею перемирия на Пасху . Там заявили, что якобы не увидели четко сформулированную инициативу от Украины. Представитель российского президента Дмитрий Песков традиционно обвинил Киев в нежелании мира и призвал к «решениям для его достижения», а не временному прекращению огня. При этом в Москве цинично утверждают, что именно Украина якобы нуждается в паузе из-за ситуации на фронте.