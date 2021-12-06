Готова ли Россия к полномасштабному вторжению в Украину: объясняет военный эксперт

Украине, по мнению эксперта, нужно готовиться к провокациям и агрессии.
Кремль не готов разворачивать полномасштабные боевые действия в Украине. Он может точечно атаковать разные города нашей страны.
Об этом в эфире "24 канала" сообщил эксперт-исследователь Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
"Россияне готовятся к атаке и малым точечным ударам. Возможно, на Одессу, прорыв на Харьков. Возможно усиление восточных проблем с Донецкой и Луганскими областями", — сообщил Александр Краев.
Он также добавил, что Россия действительно сосредоточила на границе с Украиной 175 тысяч военных, а у российской армии есть детальный план и стратегии, касающиеся атак на нашу страну.
"У меня очень большие сомнения в том, что планы России оправдаются и группировка в 175 тысяч человек способна выполнить такую операцию. Россиянам нужны миллионы военнослужащих. Сейчас такую силу они выразить не могут", – подчеркнул Краев.
В то же время Украине, по мнению эксперта, нужно готовиться к провокациям и агрессии, которую мы не видели с 2014 года.
Напомним, что Европейский Союз будет поддерживать Украину, даже если Россия решится на полномасштабное вторжение.
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