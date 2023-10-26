Готова ли Украина к новому масштабному удару РФ из Беларуси: Госпогранслужба сообщила, что уже сделано

Украинские инженерные группы пограничных отрядов, несущие службу и охраняющие и обороняющие границу с Беларусью, ежедневно осуществляют работы по укреплению непосредственно по всей линии.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона 26 октября.

"Ситуация значительно отличная сейчас, чем это было 24 февраля прошлого года. Граница постоянно сейчас укрепляется в инженерном отношении, в первую очередь. Я могу говорить за подразделения Государственной пограничной службы: наши инженерные группы пограничных отрядов, которые несут службу и охраняют и защищают границу с Беларусью, например, они ежедневно производят работы по укреплению непосредственно по линии границы", – рассказал он.

Он уточнил, что созданы сотни километров и противотранспортных рвов и возведены сотни километров разного рода заборов.

"Это также и уничтожение всех возможных путей, которые идут через государственную границу. И вдобавок к этому – это фортификационное обустройство рядом границы, а также пограничные. В частности, это сотни разных позиций (огневые позиции, блиндажи, укрытия, траншеи и окопы) для того, чтобы наши воины имели возможность отражать любую атаку, если таковая произойдет повторно с этого направления. И вдобавок конечно — это минирование местности подразделениями Вооруженных сил Украины на наиболее угрожающих направлениях"", — добавил Андрей Демченко.

По его словам, работы ведутся по всей границе с Беларусью протяженностью около 1100 километров.

Напомним, украинские специалисты работают над увеличением минно-взрывных заграждений по всей протяженности государственной границы с Беларусью.

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