Готова ли Украина к новой волне коронавируса: в Минздраве рассказали о ситуации с вакцинами

Минздрав уверяет, что у Украины достаточно эффективных вакцин от коронавируса / © Associated Press

В Украине зафиксировано более 80 случаев новых субвариантов коронавируса Омикрон, известных как Стратус и Нимбус. В то же время в Министерстве здравоохранения уверяют, что страна полностью обеспечена вакцинами, эффективно противодействующими этим штаммам.

Об этом сообщил начальник отдела профилактики инфекционных болезней Минздрава Александр Заика во время пресс-конференции по статистике заболеваемости COVID-19 в Media Center Ukraine.

Заика напомнил, что вакцинация против COVID-19 в Украине бесплатна и доступна во всех регионах. Благодаря сотрудничеству с Глобальным альянсом по вакцинам, страна продолжает получать достаточные объемы как для взрослых, так и для детей. В частности, в сентябре ожидается новая партия вакцины от Pfizer для детей от шести месяцев.

«На сегодняшний день в Украине зафиксированы и подтверждены случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса штамма Омикрон: 80 случаев субварианта коронавируса Stratus и 2 случая субварианта Nimbus. К счастью, эти штаммы не вызывают тяжелых заболеваний и последствий», – отметил Заика.

Представитель Минздрава добавил, что несмотря на рост количества случаев, характерных для этого периода, общий уровень заболеваемости значительно ниже, чем в прошлом году.

«На прошлой неделе зафиксировано более 1 тысячи случаев. Но это меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Было и до 5 тысяч случаев еженедельно в аналогичный период. Сейчас мы не говорим о вспышке, мы говорим о росте заболеваемости именно в этот период времени, который имел место и в этом году», — прокомментировал он.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, также принимавший участие в пресс-конференции, обратил внимание, что новые субварианты легче распространяются среди молодежи и детей, часто в бессимптомной или легкой форме.

"Именно это может приводить к скрытому распространению инфекции", - подчеркнул он.

Даниленко также напомнил о важности вакцинации от гриппа, доступной, хотя и не бесплатной, в отличие от прививки против COVID-19.

Напомним, в Киеве фиксируют сезонную вспышку COVID . Медики бьют тревогу, растет количество госпитализаций. Специалисты советуют жителям Киева пользоваться масками в местах большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях.