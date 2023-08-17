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Готова ли Украина к отопительному сезону под обстрелами: оценка британской разведки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Готова ли Украина к отопительному сезону под обстрелами: оценка британской разведки

Тепловая электростанция / Фото: КГГА

Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, заверили западные разведчики.

Скорее всего Россия будет атаковать энергетическую инфраструктуру во время отопительного сезона 2023-2024, но британская разведка предполагает, что Украина готова его пройти под обстрелами.

Об этом говорится в отчете разведки на странице Министерства обороны Великобритании.

"Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по созданию запасов топлива, вероятно, будут успешными для обеспечения наличия достаточных запасов топлива во время приближения зимнего периода. Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв", — говорится в сообщении.

Британские разведчики обратили внимание, что минувшей зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, "необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосети даже в военных условиях".

Напомним, энергетики готовят к зиме дополнительные резервы в случае российских ударов.

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Дата публикации
Просмотры
650
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