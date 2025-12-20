Готова ли Украина к выборам во время войны: в ЦИК дали четкий ответ

Выборы / © УНИАН

Проведение любых выборов в Украине в условиях действующего правового режима военного положения является юридически невозможным. Для запуска избирательного процесса Верховная Рада должна не только изменить профильное законодательство, но и решить ряд сопутствующих правовых коллизий.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью «РБК-Украина».

Юридические препятствия и политические решения

По словам представителя ЦИК, вопрос проведения выборов лежит прежде всего в политической плоскости, а Комиссия будет только выполнять принятые парламентом решения. Однако помешает действующая нормативная база.

«Без изменения существующего законодательства сейчас о выборах мы вообще говорить не можем. Изменение законодательства о военном положении — это ведь не только о выборах. Мы ведь не можем отменить военное положение в части выборов», — подчеркнул Дубовик.

Он добавил, что изменение законодательства должно быть комплексным, чтобы не разрушить всю правовую систему страны, поскольку сроки исполнения многих государственных решений и законов привязаны именно к дате завершения военного положения. Кроме того, законодатель должен дать ответ на вопрос, как совмещать избирательный процесс с продолжающейся мобилизацией.

Дубовик также напомнил, что Конституция Украины содержит прямой запрет на проведение выборов в Верховную Раду во время войны.

Состояние инфраструктуры: от 20% поврежденных участков

Оценивая техническую готовность к вероятному голосованию, замглавы ЦИК отметил, что состояние помещений «более-менее удовлетворительное», хотя война нанесла существенный ущерб инфраструктуре.

«В целом, у нас на подконтрольной территории где-то от 20 до 25% участков расположены в поврежденных зданиях. На прифронтовой территории, безусловно, такой процент выше. Но это не роковое, потому что именно помещение избирательного участка можно при необходимости переместить. Главное, чтобы там были люди, главное, чтобы там были избиратели, а не мертвые населенные пункты, полностью разрушенные», — отметил Сергей Дубовик.

По его словам, в ЦИК рассматривают возможность использования малых архитектурных форм (МАФов) и временных сооружений для организации голосования там, где разрушены капитальные здания.

Я думаю, местные органы власти, органы местного самоуправления, военной администрации сделают все, чтобы это было, когда для этого наступят предпосылки. Так что в этом плане у нас более-менее все готово. Есть вопросы с избирательными урнами. Есть вопросы с системами связи, но опять же под ту схему, которая будет организована, государственные органы будут ее выстраивать», — отметил представитель ЦИК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен держаться за президентское кресло.

Польша выразила готовность принять участие в организации предстоящих выборов в Украине, предложив практическую поддержку со стороны Варшавы.