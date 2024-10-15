Готова ли Украина мобилизовать 18-летних: у Зеленского заговорили о давлении США

ТСН.ua выяснял, действительно ли в Украине 18-летних вскоре будут брать в армию.

В Верховной Раде и Офисе президента шокировали заявлением, что иностранные партнеры настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

ТСН.ua выяснял все, что об этом известно, есть ли в планах снижать возрастную планку мобилизации, и что думают об этом сами военные.

США давят на Зеленского?

Советник руководителя Офиса президента, экснардеп Сергей Лещенко сегодня ошеломил украинцев – мол, Соединенные Штаты давят на Зеленского, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет", – пишет Лещенко.

По его словам, американцы намекают, что только западным оружием недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет.

"Президент Зеленский не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста", – уверен бывший нардеп от партии Порошенко.

Нардепка от "Евросолидарности" Марина Ионова также признала, что западные партнеры настаивают на том, чтобы изменить и снизить еще мобилизационный возраст

По ее мнению, Украине нужно изменять подход к мобилизации, в частности, через мотивационные меры, такие как финансовое обеспечение, кредиты или ввоз автомобилей. Кроме того, крайне необходимо уменьшить коррупцию в МСЭК и ТЦК.

Нардеп Роман Костенко еще октября сказал, что его коллеги из американского Конгресса удивляются тому, что в Украине лица до 25 лет не подлежат призыву, несмотря на проблемы с мобилизацией.

Планируют ли в Верховной Раде принимать соответствующий закон о мобилизации с 18 лет

7 октября нардеп Вадим Ивченко заявил, что вопрос снижения мобилизационного возраста ни до 18, ни до 20 лет нет в повестке дня ни Верховной Рады, ни Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

"Это сигналы только к нам, в Комитет нацбезопасности и обороны, но пока вопросы совсем не обсуждаются в комитете. Совершенно не стоит на повестке дня комитета и совсем не обсуждается в Верховной Раде", — отметил Ивченко.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал: депутаты действительно обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18-20 лет. Однако пока профильный комитет Верховной Рады еще не рассматривал этот вопрос на заседаниях.

Что говорят сами военные

Большинство известных военных уверены, что мобилизационный возраст нужно обязательно снижать. Так, например, комбат ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что все совершеннолетние украинцы – и мужчины, и женщины – должны быть военнообязанными от 18 лет. Что касается непосредственно в боевых действиях, то комбат выступает за отправление на фронт людей в возрасте от 23 лет.

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявил, что для того, чтобы получить мотивированных бойцов, необходимо снизить мобилизационный возраст в Украине хотя бы до 21 года. По его мнению, "чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем тем легче нам будет дальше".

Другую позицию имеет военный врач, курирующий медициной восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин. В сентябре в эксклюзивном интервью ТСН он сказал – если есть возможность отсрочить понижение призывного возраста, это следует делать максимально долго.

"Это очень сложный вопрос. Если начнут идти ребята, которым 18-19, 20-25, то кто потом будет поднимать эту страну?

Известный комбат батальона К2 Кирилл Верес заявил, что пока не готов массово брать в свое подразделение 18-летних. "18-летний парень – для меня это немного рано", – говорит Верес.

Напомним, что 9 октября Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25-летних, ранее получивших статус ограниченно пригодных и считавшихся военнообязанными.

От мобилизации к "бусификации", унижение, избиению и безнаказанность!

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