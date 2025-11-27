Готова ли украинская энергосистема к блэкауту: в "Укрэнерго" рассказали

Энергосистема

Худшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блэкаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.

Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире Единого телемарафона в четверг.

«Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора — полностью обесточить энергосистему, довести ее до блекаута. На данный момент цель РФ такая же — оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как „Укрэнерго“, так и электростанции», — отметил Зайченко.

Руководитель системного оператора отметил, что готовность включает:

Инженерная защита объектов.

Наличие ПВО (противовоздушной обороны).

Отработаны специальные действия персонала для предотвращения потери устойчивости системы и быстрого заживления потребителей.

Уменьшение отключений: не чудо, а работа

Виталий Зайченко пояснил, что наблюдаемое в последние дни уменьшение объемов отключений электроэнергии является результатом самоотверженной работы энергетиков и наличия необходимого резервного оборудования.

«То, что отключений сейчас стало меньше, это не удивительно, а самоотверженная работа энергетиков. Очень большой плюс, что благодаря нашим партнерам накоплено много оборудования на складах, что позволяет быстро устранять повреждения», — подчеркнул он.

Наиболее сложной остается ситуация с энергообеспечением в прифронтовых и приграничных с Россией областях, в частности, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

По словам главы «Укрэнерго», эти регионы больше всего страдают от ударов россиян, поскольку против них применяются не только ракеты и «шахеды», но и другие быстрые средства поражения. Ремонтные бригады в этих областях работают в самых трудных условиях. Последние несколько дней графики почасовых отключений применяются в меньших объемах, чем раньше, включая от 0,5 до 2,5 очередей одновременно.

Напомним, по указанию «Укрэнерго» графики отключений в пятницу будут применяться в течение всех суток.

Также не все украинцы понимают, что такое очереди отключения света, как они рассчитываются и сколько продолжаются.