- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 2 мин
Готова ли украинская энергосистема к блэкауту: в "Укрэнерго" рассказали
Глава «Укрэнерго» объяснил, почему в Украине стало меньше отключений света.
Худшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блэкаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.
Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире Единого телемарафона в четверг.
«Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора — полностью обесточить энергосистему, довести ее до блекаута. На данный момент цель РФ такая же — оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как „Укрэнерго“, так и электростанции», — отметил Зайченко.
Руководитель системного оператора отметил, что готовность включает:
Инженерная защита объектов.
Наличие ПВО (противовоздушной обороны).
Отработаны специальные действия персонала для предотвращения потери устойчивости системы и быстрого заживления потребителей.
Уменьшение отключений: не чудо, а работа
Виталий Зайченко пояснил, что наблюдаемое в последние дни уменьшение объемов отключений электроэнергии является результатом самоотверженной работы энергетиков и наличия необходимого резервного оборудования.
«То, что отключений сейчас стало меньше, это не удивительно, а самоотверженная работа энергетиков. Очень большой плюс, что благодаря нашим партнерам накоплено много оборудования на складах, что позволяет быстро устранять повреждения», — подчеркнул он.
Наиболее сложной остается ситуация с энергообеспечением в прифронтовых и приграничных с Россией областях, в частности, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
По словам главы «Укрэнерго», эти регионы больше всего страдают от ударов россиян, поскольку против них применяются не только ракеты и «шахеды», но и другие быстрые средства поражения. Ремонтные бригады в этих областях работают в самых трудных условиях. Последние несколько дней графики почасовых отключений применяются в меньших объемах, чем раньше, включая от 0,5 до 2,5 очередей одновременно.
Напомним, по указанию «Укрэнерго» графики отключений в пятницу будут применяться в течение всех суток.
Также не все украинцы понимают, что такое очереди отключения света, как они рассчитываются и сколько продолжаются.