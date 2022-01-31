"Готова умереть за "русский" мир": скандальная преподаватель Бильченко уехала из Украины, выскочила замуж и получила гражданство России

Женщина стала известна благодаря своим антиукраинским высказываниям.

Скандальная преподаватель философии Киевского педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, называвшая Украину "лимфоузлом в теле американской колонии", выехала в РФ, где вышла замуж и получила российское гражданство.

Об этом она сообщила в соцсети.

"Существует такое понятие, как миграционное законодательство. Недаром я его на 100 баллов сдала. Это только в нынешнем государстве Украину за публичную агрессию паспорта раздают, как фантики, а в России есть Закон. Его надо уважать. Правда в том, что за "русский" мир я готова умереть", — написала Бильченко.

Экс-преподаватель сообщила, что получила сертификат по русскому языку, законодательству России и истории России "с круглыми пятерками", прошла медосмотр и получила соответствующий сертификат, а также вышла замуж.

Патриотически настроенные граждане Украины в комментариях обрадовались, что преподаватель уехала из Украины.

Ранее экс-преподаватель пожаловалась на травлю от россиян. Она сетовала, что не выдержит "вторую волну травли". Ее не принимают на работу по специальности и запрещают заниматься творческой деятельностью. Кто именно это запрещает, поклонница "русского мира" не уточнила.

Бильченко отметила, что вернуться в Украину ей некуда, потому что свой дом она продала.

"Дома близкий человек считает, что все решит бан моих гонителей. Он не видел, как в России срывали мне все выступления, он не понимает, какое это: прятаться постоянно, потеряв предназначение учителя и поэта. Я никогда не видела столько сокрушительной человеческой ненависти, мне это чужое, я могу в ответ только умереть, пожалуй, они хотят, чтобы я сказала: "Украинцы, не кайтесь и не возвращайтесь". Россия не прощает своих детей". А я не могу этого сказать... Ты должен искупить все смертью: и ошибки, и грехи, и подвиги. Так жить просто нельзя. Не приезжайте сюда", — писала экс-преподаватель.

Напомним, что скандал с Евгенией Бильченко, которая была преподавателем Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова, возник в начале 2021 года из-за ее высказываний о переходе сферы обслуживания в Украину на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом", а Украину "лимфоузлом на теле американской колонии".

Вскоре ее уволили с работы.