Готовил атаку на морские дроны: СБУ задержала "крота" в Силах обороны
Среди главных целей врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.
Военная контрразведка СБУ сорвала попытку РФ атаковать с воздуха подразделения операторов морских дронов. Операцию провели при содействии Главнокомандующего ВСУ и командования Военно-Морских сил, что позволило предотвратить удар по стратегически важным объектам.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором.
Как установило расследование, фигурант должен был передать своему «контакту»:
геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;
координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения
Среди главных целей врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.
Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.
По материалам дела, задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.
Одну из таких знакомых враг использовал в качестве «связной» для получения закрытых сведений об украинских защитниках.
Во время обысков у задержанного удален смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со «знакомой».
Следователи Службы безопасности уже сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Также рассматривается вопрос возможной дополнительной квалификации его преступных действий.
«Крот» находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.
Напомним, в октябре СБУ представила новое поколение морских безэкипажных платформ Sea Baby. Эти дроны уже прошли испытания в успешных миссиях Черного моря. В частности, они были вовлечены в третье поражение Крымского моста, которое произошло 3 июня 2025 года.