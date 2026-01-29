ТСН в социальных сетях

Украина
87
2 мин

Готовил атаку на морские дроны: СБУ задержала "крота" в Силах обороны

Светлана Несчетная
Российский «крот» в Силах обороны

Российский «крот» в Силах обороны / © СБУ

Военная контрразведка СБУ сорвала попытку РФ атаковать с воздуха подразделения операторов морских дронов. Операцию провели при содействии Главнокомандующего ВСУ и командования Военно-Морских сил, что позволило предотвратить удар по стратегически важным объектам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором.

Как установило расследование, фигурант должен был передать своему «контакту»:

  • геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;

  • координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения

Среди главных целей врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

По материалам дела, задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.

Одну из таких знакомых враг использовал в качестве «связной» для получения закрытых сведений об украинских защитниках.

Во время обысков у задержанного удален смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со «знакомой».

Следователи Службы безопасности уже сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Также рассматривается вопрос возможной дополнительной квалификации его преступных действий.

«Крот» находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Напомним, в октябре СБУ представила новое поколение морских безэкипажных платформ Sea Baby. Эти дроны уже прошли испытания в успешных миссиях Черного моря. В частности, они были вовлечены в третье поражение Крымского моста, которое произошло 3 июня 2025 года.

87
