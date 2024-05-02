Готовил фейковый референдум РФ: СБУ задержала помощника бывшего гауляйтера из Харьковщины

Оккупантам не удалось провести фейковый плебисцит, поскольку Силы обороны освободили регион во время контрнаступления осенью 2022 года.

Служба безопасности Украины задержала помощника бывшего гауляйтера из Харьковщины, готовившего фейковый референдум РФ. Предателем оказался староста одного из поселков Волчанского района, который после захвата общины поддержал захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, предатель, ставший старостой одного из поселков Волчанского района, летом 2022 года получил назначение от оккупантов стать помощником главы местной оккупационной администрации страны-агрессора.

“Находясь на должности, коллаборант занимался подготовкой к псевдореферендуму из “присоединения” Харьковщины к составу России. Фигурант возглавлял агитационные отряды России, которые обходили дворы частных домовладений, где призывали людей принимать участие в “голосовании”. Также он подыскивал единомышленников, из которых планировал сформировать оккупационные избиркомы, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что оккупантам не удалось провести фейковый плебисцит, поскольку Силы обороны уволили регион во время контрнаступления осенью 2022 года.

"После деоккупации общины староста-коллаборант надеялся избежать правосудия, однако после тщательного сбора доказательной базы и соответствующих экспертиз следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ устроила обыски у митрополита УПЦ МП Луки.

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