Готовил новую атаку на Винницу: СБУ задержала российского агента

Соратник врага фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны.
СБУ задержала агента российской ФСБ, занимавшегося подготовкой российской воздушной атаки в Винницу. Задание получил в начале июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Отмечается, что приспешник врага ежедневно обходил улицы областного центра, где фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны. Прежде его интересовали локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения, которые готовятся к возможному опрокидыванию на фронт.
Предатель также разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Также он называл "приоритетные" объекты, по которым РФ готовила воздушный удар с использованием ракет и дронов.
Сотрудникам СБУ удалось своевременно разоблачить предателя. Его задержали во время выполнения вражеской задачи. Мужчина – 30-летний житель Винницы, поддерживавший вооруженную агрессию РФ. Из-за прокремлевских взглядов ФСБ завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности.
Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения задач. Ему сообщено о подозрении по статье "государственная измена, совершенное в условиях военного положения". Пока он под стражей.
Как сообщалось, в Украине правоохранители задержали агента российской ФСБ, приводившего С-300 кафиров на передовые позиции украинских войск под Бахмутом. Агент проведет в тюрьме всю жизнь. Сейчас он находится под стражей.