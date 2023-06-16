Готовил новую атаку на Винницу: СБУ задержала российского агента

СБУ задержала агента российской ФСБ, занимавшегося подготовкой российской воздушной атаки в Винницу. Задание получил в начале июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Отмечается, что приспешник врага ежедневно обходил улицы областного центра, где фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны. Прежде его интересовали локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения, которые готовятся к возможному опрокидыванию на фронт.

Предатель также разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Также он называл "приоритетные" объекты, по которым РФ готовила воздушный удар с использованием ракет и дронов.

Житель Винницы имел прокремлевские взгляды, поэтому попал в поле зрения врага и впоследствии согласился на сотрудничество с оккупантами. / Фото: СБУ

Сотрудникам СБУ удалось своевременно разоблачить предателя. Его задержали во время выполнения вражеской задачи. Мужчина – 30-летний житель Винницы, поддерживавший вооруженную агрессию РФ. Из-за прокремлевских взглядов ФСБ завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения задач. Ему сообщено о подозрении по статье "государственная измена, совершенное в условиях военного положения". Пока он под стражей.

Как сообщалось, в Украине правоохранители задержали агента российской ФСБ, приводившего С-300 кафиров на передовые позиции украинских войск под Бахмутом. Агент проведет в тюрьме всю жизнь. Сейчас он находится под стражей.

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