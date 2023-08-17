"Готовил" новый ракетный удар по Киеву: СБУ задержала одессита-предателя

Служба безопасности задержала российский агент. Корректирующий за деньги работал на ГРУ и "готовил" новый ракетный удар по Киеву.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, вражеский приспешник указанием оккупантов устанавливал геолокации подразделений Сил обороны на территории Киевщины. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники.



Также предатель "сливал" оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве. Российская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинского ПВО. Информация, которую собирал росагент, была необходима РФ, чтобы готовить новую серию прицельных воздушных ударов по украинской столице и близлежащим населенным пунктам.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он снимал военную базу ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте.

Поклонником Москвы оказался 23-летний Одессит. Молодой человек переехал в Киев в поисках "быстрого заработка". Для этого оставлял собственные "резюме" на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ. Именно так на него вышла российская военная разведка и предложила "помогать" врагу за деньги.

СБУ задержала российского агента-корректировщика, который "готовил" новый ракетный обстрел Киева / Фото: СБУ

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили ноутбук и смартфон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Фигуранту о подозрении по статье "государственная измена, совершенное в условиях военного положения)". Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, в Киевской области СБУ задержала "крота", который хотел мобилизоваться, чтобы сдавать позиции ВСУ. Сторонник оккупантов пытался вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы собирать разведданных в пользу страны-агрессорки.

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