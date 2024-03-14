Готовил подрыв железной дороги в Харьковской области: СБУ поймала российского агента

СБУ задержала российского диверсанта, готовившего взрывы на объектах "Укрзализныци" в Харьковской области. Кроме того, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в областном центре и на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила российскую диверсию на объектах "Укрзализныци" в Харьковской области. Так, в результате спецоперации был задержан российский диверсант, пытавшийся взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции.

Злоумышленником оказался местный житель, работавший на Главное управление Генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

Для совершения серии взрывов приспешник врага планировал использовать самодельную взрывчатку. Инструкцию по ее изготовлению дома фигурант дистанционно получил от российской военной разведки.

"В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении", — отметили в СБУ.

Однако планы врага потерпели поражение, ведь украинская спецслужба заблаговременно разоблачила злоумышленника, установила личности его российских кураторов и их преступные намерения.

После этого в СБУ пошагово задокументировали разведывательно-взрывную деятельность диверсанта и задержали его на этапе подготовки взрывов.

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В ходе расследования спецслужба получила доказательства того, что сообщник врага выполнял еще одну задачу – собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде на Днепропетровщине. Для этого злоумышленник объезжал местность обоих регионов в темное время суток и скрыто фиксировал локацию украинских войск.

По данным следствия, злоумышленник дистанционно координировал свои действия со знакомым – представителем агентурного аппарата российского ГРУ, находящегося на территории РФ. Для коммуникации они использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Во время обысков в помещении задержанного были найдены мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Следователи сообщили задержанному о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит тюремное заключение.

К слову, в Украине к 15 годам заключения приговорили продавца уличной еды, который был российским агентом и шпионил за зданиями СБУ и ВСУ.

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