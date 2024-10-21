Готовил ракетные удары по Кировоградщине: СБУ с поличным поймала предателя

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Кропивницком. Им оказался 34-летний местный житель, который "сливал" оккупантам места базирования и маршруты движения Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

"Больше всего врага интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических составов украинских войск. Чтобы получить разведданные предатель объезжал территорию областного центра, где пытался найти зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции ВСУ. В случае обнаружения военных объектов он должен был сфотографировать или снять их на видео, а затем привязать соответствующие координаты к гугл-картам", — сказано в сообщении.

Агентная информация требовалась оккупантам для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону в обход украинской ПВО.

Также фигурант отслеживал время и место перемещения военных колонн, двигавшихся в направлении передовой. Для конспирации злоумышленник постоянно менял маршруты разведывательных вылазок, проводимых под видом прогулок.

Служба безопасности задержала фигуранта с поличным, когда он осуществлял доразведку вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъяли мобильный телефон, на который фотографировал объект Сил обороны. Также в телефоне обнаружен анонимный чат в популярном мессенджере, который агент использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, дистанционно корректировавших ракетные удары по Украине, в частности в Полтавской и Сумской областях.

Читайте также: