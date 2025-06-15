Готовил ракетные удары РФ по аэродромам ВСУ: в Ровенской области разоблачили российского агента

Предатель Украины

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СБУ разоблачила дежурного агента ФСБ, сотрудничавшего с агрессором. В Ровенской области задержан предатель, который собирал координаты для воздушной атаки РФ на оперативные аэродромы и логистические составы ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно о предателе и деле

По материалам дела, заказ окупантов выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ Илья Кудрявцев.

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В поле зрения российской спецслужбы предатель попал через телеграмм-каналы, где искал «легкие деньги».

«После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведки „на местности“ и передачи координат», — говорится в материале.

Чтобы выполнить задание, фигурант установил в своем авто скрытую камеру, затем объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны.

Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его «на горячем», когда он снимал внешний периметр военного объекта.

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Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций украинских войск.

«На месте происшествия и в помещении задержанного изъяты телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага», — отметили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, готовившего новый удар РФ по Львовской области. Им оказался 57-летний местный безработный, которого РФ завербовала через телеграмм-каналы.

По материалам дела главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона.

«Чтобы выявить координаты аэродромов, предатель объезжал местность на своем авто и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация. Во время разведывательных вылазок агент фотографировал объекты с привязкой к местности и отмечал соответствующие геолокации на гугл-картах», — говорится в сообщении.