Готовил серию взрывов на Ровенщине: осужден российский диверсант

В Украине к десяти годам заключения приговорен диверсант главного управления генштаба вооруженных сил РФ. Он готовил серию взрывов на транспортной инфраструктуре Ровенской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры области. Своими действиями он пытался сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для сил обороны на восточном и южном участках фронта.

"Для выполнения враждебной задачи преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее "уязвимых" местах обоих транспортных путей", — говорится в сообщении.

Сотрудникам Службы безопасности удалось сработать на опережение и задержать злоумышленника в результате спецоперации в конце февраля этого года. Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины и назначил ему 10 лет тюрьмы.

По данным следователей, злоумышленником оказался бывший боевик. Он еще до начала полномасштабного вторжения России воевал против сил АТО на востоке Украины в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан". Уже после 24 февраля 2022-го он активно участвовал в боях Запорожском и Херсонском направлениях. Уже впоследствии сторонник РФ получил задание от российской разведки – совершение диверсий в Ровенской области. Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.

Он признан виновным в передаче информации о размещении ВСУ представителю спецслужб государства агрессора и участию в террористической организации.

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