Готовил шашлык: в Тернополе в парке на 12-летнего мальчика упало дерево

Готовил шашлык: в Тернополе в парке на 12-летнего мальчика упало дерево

Пострадавший госпитализирован в областную больницу.

В Тернополе 31 октября на 12-летнего мальчика в парке упало дерево. Ребенок был госпитализирован.

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Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

По данным медика, инцидент произошел в 14:21 в парке "Здоровье". 12-летний мальчик готовил в парке шашлык, когда ему на руку упало дерево.

"С ушибно-рваной раной 4 пальца правой кисти пострадавшего, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу", — подчеркнул Михаил Джус.

Напомним, 14-летнего жителя Тернополя ударило током от домофона.

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