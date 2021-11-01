Готовил шашлык: в Тернополе в парке на 12-летнего мальчика упало дерево

Пострадавший госпитализирован в областную больницу.
В Тернополе 31 октября на 12-летнего мальчика в парке упало дерево. Ребенок был госпитализирован.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.
По данным медика, инцидент произошел в 14:21 в парке "Здоровье". 12-летний мальчик готовил в парке шашлык, когда ему на руку упало дерево.
"С ушибно-рваной раной 4 пальца правой кисти пострадавшего, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу", — подчеркнул Михаил Джус.
Напомним, 14-летнего жителя Тернополя ударило током от домофона.
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