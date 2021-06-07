Готовил теракт: в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца

Злоумышленник пытался получить секретную информацию научного института Харькова.

В Луганской области местный житель готовил теракт. Злоумышленника задержали правоохранители после того, как он заложил взрывчатку.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако одного из его сообщников в феврале 2021 году был задержан ", — сообщают в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что мужчина прибыл из Росии в Северодонецк, где должен заложить взрывчатку, подготовленную кураторами ФСБ РФ под авто руководителя института.

Правоохранители задержали злоумышленника после закладки взрывчатки и попытки приведения ее в действие. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что белорусский диктатор обвинил Киев, Варшаву и Вильнюс в том, что вони отказались сажать у себя самолет с возможной взрывчаткой на борту.

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