Готовил теракт в ТЦК и диверсии на железной дороге: суд вынес приговор агенту РФ

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили российского агента, выполнявшего задачи Сил специальных операций РФ в Киевской области. Он совершал диверсии на железной дороге и планировал теракты против Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Контрразведка СБУ задержала приспешника врага в мае этого года в Бучанском районе. На момент задержания 25-летний безработный готовил самодельное взрывное устройство. Он планировал взорвать местный Территориальный центр комплектования (ТЦК).

Следствие установило, что свое сотрудничество с оккупантами мужчина начал с «тестовых» задач. Одним из таких было подожжение релейного шкафа на железнодорожной линии столичного региона. После успешного выполнения диверсии агент получил от своих российских кураторов инструкции по самостоятельному изготовлению взрывчатки. Эту бомбу он должен был заложить у здания военкомата и совершить дистанционный подрыв.

При задержании у фигуранта изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, а также смартфон, содержавший доказательства его переписки и контактов с российскими оккупантами. На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.

