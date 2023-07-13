Готовил теракты против ВСУ и шпионил за "Азовом": в Украине разоблачили российского агента

По материалам СБУ удалось разоблачить российского шпиона, который готовил теракты против Сил обороны и собирал информацию из прифронтовых регионов Украины через нескольких агентов, которых курировал лично.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Злоумышленником является кадровый сотрудник управления ФСБ в Красноярском крае Иванченко Александр Юрьевич. Выяснилось, что в 2017 году он завербовал киевлянина и после нескольких "тестовых" задач "законсервировал" его.

Однако уже в начале полномасштабного вторжения РФ российский шпион "активировал" своего агента и дал ему указание прибыть в Черновицкую область.

Там предатель должен был отследить и передать агрессору локации железнодорожных узлов и логистических складов, задействованных для временного базирования и опрокидывания украинских войск на фронт. Развединформация потребовалась российским оккупантам для осуществления серии взрывов на инфраструктурных объектах Буковины.

Кроме того, шпион российских спецслужб собирал информацию и из прифронтовых районов Украины. Особенно интересовали его точные координаты мест дислокации подразделений Службы безопасности и отдельного полка специального назначения "Азов".

Впрочем, Служба безопасности сработала на опережение и задержала вражеского агента в начале этого года, а все попытки российского шпиона получить нужную ему информацию были заблокированы.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж) и назначил 15 лет лишения свободы. Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

В Украине разоблачили российского шпиона Иванченко Александра Юрьевича / Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, ранее в Украине правоохранители задержали агента РФ, помогавшего оккупантам захватывать Северодонецк. Уже после этого он сбежал в Закарпатье.

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