Готовил удары по объектам "Укрзализныци": СБУ задержала агента РФ

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Винницкой области, занимавшегося подготовкой воздушных атак России по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для выполнения вражеской задачи он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовали для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой. Также фигурант пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

Полученные разведданные он должен был передать своему "куратору" из ФСБ через анонимный почтовый ящик. Отчет предусматривал точные координаты и фотографии украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями.

По информации фигуранта, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

В случае успеха вражеской операции российская спецслужба "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карту.

По данным следствия, задержан 57-летний мужчина, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае этого года.

При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как сообщалось, в Николаеве осудили корректировщика РФ, который призвал сбросить на Киев атомную бомбу и ставить портреты диктатора Владимира Путина. По данным суда, подозреваемым является житель Николаева, который работает зубным техником и воспитывает двоих детей.

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