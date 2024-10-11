Готовил удары РФ возле района проведения Курской операции: СБУ задержала предателя

Служба безопасности задержала агента ФСБ во время контрразведывательных мер в Сумах. Им оказался 22-летний уроженец Херсона, который готовил российские удары по Силам обороны, находящимся вблизи района осуществления Курской операции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Для выполнения враждебной задачи фигурант обходил местность, где с помощью мобильного телефона скрыто снимал локации военных объектов. Полученные видеофайлы с привязкой к местности агент пересылал своему куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали, предотвратив передачу врагу разведданных", — отметили в ведомстве.

Молодой человек был дистанционно завербован ФСБ в августе этого года, когда искал быстрый заработок в Телеграм-каналах.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали курсанта учебного батальона, сдающего врагу расположение воинских частей в Одесской и Винницкой областях.

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