Готовила удары россиян по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержана агентка вражеского ГРУ

Агент РФ

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СБУ и Нацполиция задержали агентку ГРУ РФ, готовившую атаки россиян по аэродромам ВСУ на западе Украины. Приоритетными целями врага были аэродромы и склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск.

Об этом сообщает СБУ.

Детали дела

По данным расследования, чтобы скорректировать удары по этим объектам, оккупанты дистанционно завербовали 26-летнюю местную наркозависимую, которая искала "легкие" деньги на телеграмм-каналах.

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Среди задач агентки также было проведение разведки у военного аэродрома в одной из западных областей Украины.

"Кроме этого, за деньги окупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного дома агент фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания", - отметили правоохранители.

Одновременно фигурантка использовала "наблюдательный пункт" для обнаружения маршрутов мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство логистической базы.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для удара по воинской части в обход ПВО и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

"Сотрудники СБУ сорвали враждебные намерения и задержали предательницу во временном доме. У задержанной изъят мобильный телефон, через который она контактировала с военной разведкой РФ", — говорится в сообщении.

Фигурантке сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ранее в Черниговской области СБУ задержала предательницу, которая устанавливала видеоловушки, чтобы корректировать удары РФ по эшелонам ВСУ.