Готовилась к беременности, а потеряла ребенка и орган: в Киеве будут судить врача частной клиники

В Киеве будут судить врача / © Офис Генерального прокурора

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В Киеве будут судить 47-летнего врача-гинеколога частной клиники. Ее действия при подготовке пациентки к беременности привели к разрыву матки, гибели плода и удалению органа.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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По данным следствия, женщина обратилась в частную клинику, чтобы проконсультироваться по планированию беременности. В тот момент у нее обнаружили миому матки и рубец от предварительного кесарева сечения.

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«В ноябре 2023 года врач провела ей хирургическое вмешательство, в результате которого образовался еще один рубец», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Как отмечает следствие, врач понимала угрозу: дополнительный рубец повышал риск прорастания плаценты и разрыва матки во время следующей беременности. Несмотря на это, женщины впоследствии перенесли эмбрион. В апреле 2025 года беременность закончилась катастрофическими осложнениями — разрывом матки и гибелью плода.

В Киеве будут судить врача / © Офис Генерального прокурора

Вывод судебно-медицинской экспертизы подтвердил прямую причинно-следственную связь: именно проведенное в частной клинике хирургическое вмешательство повлекло за собой осложнение, гибель нерожденного ребенка и вынужденное хирургическое удаление органа.

«Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для пациентки», — отметили в прокуратуре.

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Напомним, 29-летняя винничанка стала инвалидом и потеряла возможность иметь детей из-за врачебной халатности в частной клинике.

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