Готовили фейки для Соловьева и дискредитировали ВСУ: трем прокремлевским блоггерам сообщили подозрение

СБУ сообщила о подозрении трем прокремлевским блоггерам: жителю Киева, Крыма и бывшему жителю Одессы, который скрывается в Донецке. Все они дискредитируют ВСУ и готовят фейки для ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе отметили, что злоумышленники активно распространяли фейки о внутриполитической ситуации в Украине и дискредитировали Силы обороны. Для распространения деструктивного контента использовали собственные интернет-ресурсы, тесно связанные с российскими спецслужбами и подконтрольными им ботофермами.



"Последние обеспечивают массовую огласку из-за искусственной "накрутки" подписчиков и "положительных" отзывов на информационные вбросы", — говорится в сообщении.



Так, в Киеве сообщены о подозрении столичному блоггеру, который распространял дезинформацию о материально-техническом обеспечении подразделений ВСУ.



"Для "разгона" фейков их автор использовал подконтрольное ему издание UPN, в том числе одноименный Ютуб-канал. Установлено, что сюжеты вражеского блоггера регулярно использовали российские спецслужбы и кремлевские пропагандисты для подготовки и проведения вражеских информдиверсий", — говорится в сообщении.



Кроме того, по данным СБУ, он причастен к попытке организации заказных акций "протеста" в Киеве, направленных на расшатывание внутренней ситуации в столице.



На основании собранных улик фигурант подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему); ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).



Еще одним приспешником агрессора оказался блоггер из временно оккупированного Крыма, который ведет несколько Ютуб-каналов с общей аудиторией более 1,5 млн подписчиков.



В своих видео он публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват украинского полуострова. Именно он является одним из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов, в частности, на ток-шоу Соловьева.



В настоящее время блогеру сообщено о подозрении по ст. 111-1 и 436-2 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность и оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).



Также задокументированы преступные действия бывшего жителя Одессы, который скрывается во временно оккупированном Донецке за подрывную деятельность против Украины.



Установлено, что в июне 2021 г. злоумышленник создал Телеграмм-канал "Призрак Новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок РФ.



"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению всех виновных к ответственности за преступления против Украины", — подытожили в СБУ.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за снимков сына-модели.

Война не в каждом доме: где сын пропагандиста Соловьева и почему не воюет

Читайте также: