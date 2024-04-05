Готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области: задержаны двое иностранцев-агентов ФСБ

Злоумышленникам светит до 12 лет заключения.

Служба безопасности сорвала новую попытку россиян нанести огневое поражение по местам дислокации Сил обороны в Одесской области. Среди основных целей агрессора находились штабы командования ВСУ на южном направлении.

Об этом сообщили в СБУ.

"Для выполнения враждебной задачи ФСБ привлекла двух своих агентов – граждан одной из стран Южного Кавказа, проживавших в Одессе. По указанию российской спецслужбы эти фигуранты разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах. После установки геолокаций "нужных" объектов агенты собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для сбора разведданных российские агенты обходили улицы областного центра и скрыто фиксировали потенциальные цели.

Предатели задержаны / Фото: СБУ

"Также фигуранты создали в городе общественную организацию, которая действовала под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине. На самом деле в стенах ОО иностранцы пытались завербовать в собственную сеть информаторов", — сообщили в СБУ.

В случае получения разведданных оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре и боевым позициям ВСУ. После выполнения вражеской задачи агенты надеялись устроиться в ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы.

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