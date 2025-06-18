Готовили схождение поезда с рельсов: СБУ показала, как Россия вербует поджигателей (фото)

СБУ и Нацполиция задержали еще 5 приспешников РФ / © СБУ

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Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще пятерых диверсантов, которые по заказу РФ совершали поджоги и занимались диверсиями в разных регионах страны на «Укрзализныце».

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как сообщили в СБУ, поджигателей завербовала РФ через Телеграмм-каналы по поиску «легких денег».

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СБУ и Нацполиция задержали еще 5 приспешников РФ / © СБУ

Так, в Запорожье СБУ и Нацполиция задержали 36-летнего местного жителя, который поджег три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения заданий на южном фронте.

СБУ и Нацполиция задержали еще 5 приспешников РФ / © СБУ

Затем паллий должен был уничтожить мультивен, который военные использовали для перевозки боевого снаряжения на передовую.

© СБУ

В Киевской области киберспециалисты СБУ «на горячем» задержали жителя столицы, который готовил схождение грузового поезда с рельсов. Для этого он планировал установить на путях тормозной стопор.

СБУ и Нацполиция задержали еще 5 приспешников РФ / © СБУ

В Тернопольской области задержаны двое жителей поселка Гусятин, которые подожгли кроссовер военнослужащего ВСУ.

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«В Харькове задержана еще одна фигурантка. Ею оказалась ранее осужденная за легкие телесные повреждения, которая впоследствии по заказу России сожгла релейный шкаф сигнальной установки Укрзализныци», — говорится в сообщении СБУ.

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Диверсантам доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, Тернопольской областной прокуратуры и Слободской окружной прокуратуры. Харьков.

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Напомним, наиболее активно сейчас действуют вражеские диверсанты в приграничных районах Сумской области. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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