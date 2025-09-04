Готовили теракты и диверсии: разоблачены 5 агентов РФ, действовавшие в разных регионах Украины

СБУ задержала агентов РФ / © Служба безопасности Украины

Правоохранители разоблачили пятерых агентов РФ. Предатели занимались поджогами и диверсиями в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Фигуранты действовали в разных регионах Украины. По заказу врага они курили энергообъекты «Укрзализныци», автомобили Сил обороны. Также известно, что они пытались заложить взрывчатку под одним из военных внедорожников. Традиционно, беспринципные предатели хотели легких денег, тем самым их и «зацепили» россияне в тг-каналах.

Где действовали злоумышленники

Как отмечается, двое фигурантов (17-летний юноша из Днепропетровщины и его 16-летняя подруга из Черкасской области) задержали во Львове «на горячем». Они заложили самодельное взрывное устройство (СВП) под авто украинского воина. Взрыв должен быть совершен дистанционно россиянами.

Предатели руководствовались инструкциями РФ, по которым прибыли во Львов и забрали все необходимое для теракта, как СВП, гайки и т.д. Отследив авто и заложив взрывчатку, агенты Кремля установили камеру с удалённым доступом, чтобы россияне могли наблюдать за реализацией задуманного.

Еще один фигурант задержан в Киеве — это 23-летний местный житель. Его задача заключалась в поджоге релейного шкафа сигнальной установки на железной дороге.

В столице разоблачили также 29-летнего киевлянина, который поджег служебный автомобиль одной из бригад ВСУ и военный грузовик.

А последнего украинца, который пошел на сотрудничество с РФ, обнаружили на Волыни. Школьник в возрасте 14 лет из Ковеля поджег мультивен нашего защитника.

Фигурантам объявили о подозрениях за:

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

▪️ ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

Что касается наказания, то злоумышленникам грозят разные сроки заключения, в том числе пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области агент РФ шпионил под видом женщины. Россияне договорились с ним о корректировке ракетно-дроновых атак по южному региону Украины.

Фигурантом оказался 26-летний местный безработный. Российские спецслужбы нашли его в Telegram. Как обычно, предатель надеялся подзаработать, пренебрегнув ценностями и законом.

Злоумышленник получил 15 лет лишения свободы.