Готовили теракты против депутатов в Хмельницкой области: СБУ задержала агентов ФСБ

СБУ задержала агентов ФСБ / © СБУ

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СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили теракты в Хмельницкой области. Они должны были взорвать 8 депутатов Каменец-Подольского горсовета.

Об этом сообщили в СБУ.

По материалам дела, фигуранты изготовляли самодельные взрывные устройства (СВП), которые должны были заложить под машины потенциальных жертв и взорвать. Таким образом, россияне планировали дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе и распространить панические настроения среди местных жителей. Предателей задержали "на горячем", когда те производили СВП в арендованной квартире в центре города.

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"Одним из исполнителей заказа РФ оказалась 24-летняя местная наркозависимая, которая искала деньги "на дозу" в телеграмм-каналах. Там ее завербовал российских спецслужб, который впоследствии дал ей "тестовую" задачу - поджечь три админздания сельсоветов на территории региона", — сообщили в ведомстве.

Для совершения преступления девушка привлекла своего 57-летнего сожителя, который в роли водителя сопровождал агента на нужные объекты. Затем они получили от оккупантов инструкции на изготовление СВП, а также деньги на закупку составляющих взрывчатки и аренду конспиративной квартиры. Впоследствии агенты должны установить депутатские авто и провести возле них доразведку, чтобы заложить взрывные устройства.

"В ходе обысков у задержанных изъяты составляющие для СВП и мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ", — отметили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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