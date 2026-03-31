Задержанный / © Офис Генерального прокурора

В Киеве правоохранители разоблачили и остановили деятельность агентурной сети военной разведки РФ, которая планировала заказные убийства украинских военных, волонтеров и общественных деятелей. Участников группы задержали непосредственно перед реализацией одного из запланированных преступлений.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Руководство сетью осуществлял кадровый сотрудник ГРУ РФ. Он определял потенциальные цели, распределял задачи между исполнителями и координировал подготовительные действия.

По материалам следствия, в состав группы входили руководитель охранной структуры, работник правоохранительных органов, мужчина с судимостью и женщина, которая отвечала за перемещение. Один из участников должен был непосредственно осуществлять убийства, другие обеспечивали транспорт, логистику и прикрытие. Еще один фигурант передавал представителям РФ данные с ограниченным доступом.

Фигуранты передвигались на авто с проблесковыми маячками, выдавая себя за представителей охранных структур. Оружие и боеприпасы, по данным следствия, они брали из схронов на территории Киевской и Черкасской областей. Также подозреваемые готовились к терактам с использованием взрывных устройств, которые планировали закладывать под автомобили определенных целей.

Их задержали накануне подготовки к убийству командира одного из добровольческих формирований в столице. Во время обысков правоохранители изъяли оружие, мобильные телефоны, SIM-карты и другие доказательства.

«Им сообщено о подозрении за государственную измену, покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу группой лиц, а также несанкционированные действия с информацией. Действия организаторов, находящихся на территории рф, дополнительно квалифицированы как покушение на диверсию», — говорится в сообщении.

Отметим, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Следственные действия / © Офис Генерального прокурора

Задержанный / © Офис Генерального прокурора

Напомним, ранее СБУ сорвала подготовку серии резонансных убийств в Украине. В результате ликвидирован киллер, который оказал вооруженное сопротивление при задержании, и арестованы более десяти участников агентурно-боевой группы.