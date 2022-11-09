Готовили убийства украинских командиров: СБУ обезвредила вражескую ДРГ (фото)

Служба безопасности Украины обезвредила вражескую диверсионно-разведывательную группу ФСБ в Сумской области, которая готовила убийства командиров Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Контрразведка провела многоэтапную спецоперацию в Киеве и Сумской области, сообщили в СБУ.

Диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока Украины. Главной задачей злоумышленников был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений.

Полученную информацию планировалось использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники.

По данным следствия, группу сформировал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, который был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.

Мужчина был на прямой связи со своим куратором и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи.

Диверсантов задержали, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области. Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки "Призрак", который долгое время скрывался на оккупированной территории Луганщины, а затем в России.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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